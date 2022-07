Mercato Juve, Cherubini affonda per un difensore del PSG

Come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ieri il responsabile dell’area sportiva della Juventus, Federico Cherubini, ha avuto importanti contatti per Presnel Kimpembe. Il difensore francese del PSG piace per il post De Ligt.

Juve su Kimpembe, le mosse di Cherubini

Non è un caso che il dirigente della Juve ponga uguale attenzione ai colloqui con l’entourage del difensore senegalese, così come a quelli per il campione del mondo francese. La trama Kimpembe sta iniziando a diventare consistente. Il Psg valuta il difensore circa 25 milioni, ma è disponibile anche a prendere in esame uno scambio. L’ipotesi migliore sarebbe lo sbarco di Moise Kean in Francia.