Di Maria, Pogba, Bremer. In meno di tre settimane la Juve ha piazzato un colpo di alto livello per reparto. Ma non ha certo chiuso la campagna di rafforzamento, come racconta Tuttosport.

Mercato Juve, altri tre colpi in entrata?

Il ds Cherubini è pronto a muoversi su altri fronti. Paredes l’ultimo tassello per rinforzare un centrocampo che con Pogba ha già fatto un salto di qualità. In attacco Morata è il giocatore individuato con il bonus di poter essere all’occorrenza impiegato da vice Vlahovic. Più complicato trovare l’intesa per Zaniolo con la Roma: i giallorossi hanno aperto al prestito con obbligo di riscatto, ma non a una contropartita tecnica.