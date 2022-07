Mercato Juve, colpo a centrocampo? C’è il nome giusto

Un altro colpo in casa Juventus è previsto a centrocampo, sempre che la Juve riesca a sbloccare almeno un’altra uscita pesante (Arthur, Adrien Rabiot). Ne parla il Corriere dello Sport.

Mercato Juve, nuovo colpo? C’è il nome giusto

In tal senso il nome giusto sembra ancora quello di Leandro Paredes, tra l’altro grande amico di Di Maria: il Psg lo reputa sacrificabile, l’incastro per uno scambio magari con Moise Kean non è impossibile ma nemmeno agevole, la sensazione è che la Juve proverà ad affondare il colpo una volta fatto spazio in organico e a bilancio.