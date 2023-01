Mercato Juve, da Allegri è arrivata una comunicazione

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai, parlando del mercato Juve.

Mercato Juve

“Mercato Juve? Non possono spendere e spandere e poi c’è il discorso tattico: Allegri ha comunicato di poter fare a meno di un terzino destro, perché in quella zona del campo ci sono Cuadrado e De Sciglio, o anche Chiesa perché no ad agire come quinto. Si valuterà il mercato cessioni specialmente su McKennie che ha molti estimatori”