Mercato Juve, De Ligt piace a tre squadre: i dettagli

Matthijs de Ligt non fa gola solo al Chelsea ma piace parecchio anche a Manchester, sia sponda City che United. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

De Ligt, asta in Premier League?

Il primo approccio è stato del Chelsea. Il budget per il colpo in retroguardia dei londinesi è fissato tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Potrebbero non bastare, specialmente se si dovesse muovere con decisione anche il Manchester City. Pep Guardiola è un grande estimatore dell’olandese e potrebbe avere margine per presentare un’offerta sostanziosa, pur senza arrivare ai 120 milioni della clausola. Sullo sfondo resta il Manchester United, dove è appena approdato l’ex tecnico di Matthijs all’Ajax, Erik ten Hag.