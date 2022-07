L’agente di De Ligt svela un retroscena sull’addio Juve

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società FC

Bayern München AG per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matthijs De Ligt a fronte di un corrispettivo di € 67,0 milioni, pagabile in quattro esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a € 10,0 milioni, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi.

Retrocena De Ligt

Ieri il suo agente, l’avvocato Rafaela Pimenta, ha rivelato a Radiosei un retroscena dell’addio: «Abbiamo lavorato sul passaggio al Bayern dalla primavera. Si poteva fare solo se tutte le componenti fossero state contente. Così è stato».