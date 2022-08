Mercato Juve, vertice per Depay: le ultime

La bilancia bianconera pende ancora verso Memphis Depay, ma oggi alla Continassa si parlerà anche di Arek Milik, l’unica alternativa concreta al nazionale olandese. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

I vertici juventini si sono dati appuntamento nel pomeriggio per il summit che dovrà indicare la rotta per l’attaccante destinato a condividere con Vlahovic la responsabilità del gol. Sinora le gerarchie tecniche sono state chiare, con Depay in cima alla lista. Federico Cherubini, responsabile dell’Area sportiva, non può permettersi di sottoscrivere un biennale superiore ai 7,5 milioni netti. È vero che l’oranje si libera a parametro zero dal Barça e può usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita, cioè dello sconto del 50 per cento sull’ingaggio, ma è altrettanto vero che la situazione finanziaria del club consiglia cautela.