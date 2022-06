Mercato Juve, Cherubini chiude cessioni milionarie

Il mercato in uscita dei big è complicato. Ma in casa Juve si va gradualmente a formare un tesoretto che non manca mai, quello formato dalle cessioni dei giocatori già in prestito. Ne parla il Corriere dello Sport.

Mercato Juve, quante cessioni

Il piatto ricco è Merih Demiral: 20 milioni più 2,5 di bonus e 10% sulla rivendita. Già incassati anche tra i 2 e i 2,5 milioni dal Pisa per il terzino Pietro Beruatto, mentre si avvicina anche l’accordo con la Cremonese per Luca Zanimacchia per circa 3 milioni. Pezzo forte è Matteo Brunori, protagonista della promozione in B del Palermo: si parte da una base di 4,5-5 milioni. Occhio a Mandragora, vicinissimo alla Fiorentina per una valutazione intorno ai 10 milioni.