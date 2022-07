Mercato Juve, due difensori nel mirino: valgono 90mln

L’attenzione della Juventus per i difensori spazia anche all’estero, quindi monitora profili che giocano in altri campionati. Ed ecco che il radar punta la Premier League e la Liga, come racconta Tuttosport.

Mercato Juve, si punta in Premier e Liga

Nel campionato inglese l’osservato è il brasiliano Gabriel, dell’Arsenal, con i londinesi disposti a privarsi del proprio marcatore per una cifra di 40 milioni. Nel campionato spagnolo gli occhi sono finiti su Pau Torres del Villarreal. In questo caso la richiesta degli iberici è più alta, oltre 50 milioni, valutazione che ha raffreddato in maniera sensibile l’interessamento della Juventus.