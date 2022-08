Non solo Arthur e Zakaria, in casa Juventus c’è spazio per altri trasferimenti in uscita negli ultimi giorni di mercato. Ne parla Tuttosport.

Mercato Juve, chi esce?

Trasferimento last minute anche per Nicolò Rovella , il quale aspetta lo sbarco in bianconero di Leandro Paredes per raggiungere il Monza. Si profila un nuovo prestito anche per Nicolò Fagioli: è sfida tra Sampdoria e Cremonese.