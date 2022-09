Mercato Juve, due terzini sinistri nel mirino

Alex Sandro è solo di passaggio, perché il suo contratto-zavorra da 6 milioni netti più bonus è in scadenza a fine stagione e difficilmente verrà rinnovato. La Juve potrà operare sul mercato, come racconta il Corriere dello Sport.

Mercato Juve, i terzini nel mirino

Tanti i profili sotto stretta osservazione, compreso quello di Cambiaso acquistato in estate e subito girato al Bologna. Un occhio di riguardo è rivolto a potenziali parametro zero. Lo spagnolo Alex Grimaldo, rivale in Champions col Benfica: può diventare la classica opportunità da cogliere al volo. È in fase di valutazione pure il profilo di Remy Bensebaini, algerino del Borussia Moenchengladbach: è una delle idee per giugno.