Mercato Juve, due terzini nel mirino

La Juventus corre ai ripari. Il rendimento dei terzini sta spingendo la società a valutare delle soluzioni alternative. Sono due i nomi che la Juventus sta valutando per gennaio, come racconta Tuttojuve.

Mercato Juve, due terzini in lista

Il primo nome è quello di Fabiano Parisi dell’Empoli, viene considerato uno dei calciatori con maggiore prospettiva ed i bianconeri, sarebbero pronti a prenderlo a gennaio per una cifra vicina ai 15 milioni.

Il secondo è quello di Grimaldo, spagnolo del Benfica che i bianconeri hanno recentemente affrontato. Il calciatore ha una valutazione sui 20 milioni di euro, ma per non perderlo a zero, il Benfica potrebbe cederlo per 7-8.