Gazzetta – Ecco chi può lasciare la Juve a gennaio

Ci sono nella Juve calciatori cedibili di fronte a delle offerte congrue, dal momento che sono ritenuti non così fondamentali nel presente e di conseguenza neanche per il futuro. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Mercato Juve, ecco chi può andare via

Già chiacchierati Rugani e McKennie, anche se entrambi hanno un ingaggio poco accessibile per i club italiani. Quanto a Rabiot, in scadenza a giugno, a gennaio ci sarà l’ultima possibilità per la Juve di monetizzare un minimo la sua cessione, realizzando una plusvalenza. Anche Kean vorrebbe trovare un contesto che lo valorizzi di più, ma il club bianconero ha bisogno un’offerta di almeno 30 milioni, dovendolo prima riscattare definitivamente dall’Everton.