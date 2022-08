Ecco cosa manca per l’arrivo di Paredes alla Juve

Cosa aspettarsi dagli ultimi giorni di mercato della Juve? Intanto l’arrivo di Leandro Paredes. Ma anche quelle cessioni necessarie per far quadrare i conti, nel monte ingaggi come in organico. Ne parla il Corriere dello Sport.

Paredes alla Juve, ci siamo

Un copione confermato anche da Arrivabene prima di Juventus-Roma ai microfoni di Dazn: «Entrate? Sipario aperto, guardiamo avanti, stiamo parlando con parecchi giocatori. Paredes? Stiamo parlando». Cosa manca oltre alle uscite? Poco, pochissimo. Il lavoro di Lisandro Pirosanto come intermediario prosegue, intesa totale col giocatore, si continuano a limare i dettagli per trovare le condizioni che trasformino il diritto in obbligo di riscatto, al Psg complessivamente andranno circa 15 milioni.