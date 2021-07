Mercato Juve, gli esuberi da piazzare prima delle cessioni

Mercato Juve – Il mercato in entrata è bloccato? Colpa – anche – dello stop alle uscite. Quanto è difficile lasciare la Juve, racconta il Corriere dello Sport, che sottolinea come sia partito tutto da Donnarumma: lì il problema è stato piazzare Szczesny, nemmeno nella ricca Premier League. La questione esuberi però rimane: i mini casi Szczesny rischiano di ripetersi addirittura.

Mercato Juve, ecco cosa sta per succedere in uscita

I NOMI – Douglas Costa è stata l’eccezione che però conferma altra regola: Cherubini dovrà occuparsi innanzitutto di Perin, rientrato dal Genoa come Pjaca. Se Pellegrini potrà rimanere come vice Alex Sandro, occhi invece su Rugani: Rennes e Cagliari sono state esperienze particolari, il difensore ha tanto mercato ma non del livello che lo stuzzica. E De Sciglio? Ancora tutto in bilico, ma si va verso una cessione.

LE CESSIONI – A proposito: la Juve proverà soprattutto a monetizzare da queste situazioni di stallo. A partire da Demiral: 40 milioni, il prezzo del cartellino. Leicester e Dortmund ci pensano, così come Atalanta e Barcellona. In uscita c’è anche Ramsey, nonostante il ricco ingaggio e pochi pretendenti. Che estate, quest’estate…

fonte: ilbianconero.com