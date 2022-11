Mercato Juve, Frattesi verrebbe di corsa!

Il ds della Juventus Federico Cherubini e i suoi collaboratori hanno sul taccuino diversi nomi di mercato, ad esempio Frattesi del Sassuolo. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Mercato Juve, piace Frattesi

Chi alla Continassa verrebbe di corsa è Davide Frattesi, che già in estate voleva lasciare il Sassuolo. Nel reparto, al momento, i bianconeri sarebbero a posto, ma con Rabiot in scadenza e McKennie seguito da diversi club di Premier, chissà che tra qualche mese lo scenario non possa cambiare. Frattesi è un nome comunque apprezzato da Cherubini e i suoi.