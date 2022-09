Mercato Juve, Cuadrado può dire addio

Finito il mercato estivo e, in attesa di quello invernale, in casa Juventus cominciano le grandi manovre in vista dei prolungamenti (o dei divorzi) dei giocatori a fine contratto (2023) come Cuadrado, o vicini alla scadenza (2024). Ne parla Tuttosport.

Mercato Juve, cosa fa Cuadrado

Il 34enne colombiano, alla Juventus dal 2015, fra 9 mesi sarà “libero”. Il prolungamento è segnalato in salita: un po’ è l’età e un po’ è l’inizio di stagione sotto standard. In primavera, prima che scattasse l’opzione di rinnovo automatico per 12 mesi, la Juventus aveva proposto al giocatore un allungamento dell’accordo al 2024, ma con riduzione e spalmatura dell’ingaggio. Cuadrado ha risposto “no, grazie” e adesso pare difficile che i bianconeri calino sul piatto una nuova offerta. Tutto (o quasi) dipenderà dalla seconda parte di stagione dell’ex Fiorentina.