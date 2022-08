Mercato Juve, insidia Roma per un colpo

La Juventus non perde la speranza di riuscire a concretizzare l’affare Paredes. La posizione del Psg è rimasta più o meno sempre la stessa: no al prestito con diritto di riscatto, sì a una cessione a titolo definitivo con un esborso economico per i bianconeri non inferiore ai 20 milioni. Ne parla Tuttosport.

La Roma insidia la Juve sul mercato

A queste condizioni l’operazione non si è mai concretizzata, anche perché dalle parti della Continassa avevano bisogno di sfoltire il reparto per accumulare le risorse finanziarie necessarie a portare a termine l’affare in entrata per il regista. Il problema è che i giallorossi possono diventare una credibile concorrenza per Paredes: l’idea di un ritorno dell’argentino nella Capitale stuzzica non poco la dirigenza della Roma.