Mercato Juve, Kaio Jorge pedina di scambio: i dettagli

Mercato Juve – Restyling. La Juventus è entrata nell’ottica di dover cambiare il reparto offensivo per risolvere il problema del gol e rinnovarsi, ribaltando le strategie iniziali e cercando qualcosa di nuovo in attesa del grande colpo da piazzare in estate. Il via-vai potrebbe coinvolgere anche l’ultimo arrivato, Kaio Jorge, che sin qui ha visto il campo pochissime volte.

Mercato Juve, addio Kaio Jorge?

PEDINA DI SCAMBIO – Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Kaio Jorge si starebbe impegnando molto in allenamento, spinto da una grande voglia di mettersi in mostra per via dei pochi minuti avuti a disposizione in campionato. Presto potrebbe incontrare i dirigenti bianconeri per decidere insieme a loro il suo futuro. La Juve potrebbe decidere di cederlo in prestito per farlo giocare con continuità.

LE IPOTESI – Al momento ci sarebbero due opzioni sul tavolo. La prima porterebbe alla Sampdoria, sulla scia di quanto accaduto con Dragusin. I blucerchiati infatti vanno anche ‘risarciti’ dopo il caso Ihattaren. L’altra pista posta all’estero, direttamente all’Olympique Marsiglia: il brasiliano è infatti stato inserito nella trattativa con il Marsiglia per Milik, ma il club francese non sarebbe convinto al 100%.

