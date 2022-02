Mercato Juve, Kean addio: ci riprova il PSG

Mercato Juve – Non il ritorno che lui aveva sognato, né quello che i tifosi avevano sperato. Moise Kean sta faticando tremendamente a lasciare il segno in questa sua nuova esperienza alla Juventus.

Dopo aver lasciato la Continassa, e dopo un’esperienza non certo fortunata all’Everton, l’attaccante sembrava aver trovato la propria dimensione al Paris Saint-Germain, dove in mezzo ai campioni era stato capace di ritagliarsi il suo spazio, e dare il suo contributo in termini di gol.

Mercato Juve, Kean verso l’addio

In questa fase, Kean, è nuovamente alla ricerca del riscatto. Gli spazi in bianconero, però, si sono ulteriormente ristretti dopo l’arrivo di Vlahovic e per questo calciatore e club potrebbero valutare una soluzione sul mercato. Soluzione che, secondo Tuttosport, prende il nome di prestito.

Il PSG si era già dichiarato interessato, ma il fatto che Kean avesse già giocato in stagione con le maglie di Juve ed Everton non permetteva il trasferimento. Non è possibile, infatti, vestire più di due maglie diverse in una sola stagione. Non è da escludere, però, che la pista si scaldi nuovamente in estate, quando nell’attacco parigino potrebbero liberarsi alcuni slot.

kean-spezia

fonte: ilbianconero.com