Si riapre l’affare Kostic? C’è una condizione da seguire

Alvaro Morata è un pallino di Allegri, al momento però la situazione è congelata come racconta la Gazzetta dello Sport. Si riapre la pista Kostic?

Kostic Juventus, novità in vista?

Ciò che filtra dalla Continassa è che non ci saranno nuovi rilanci, almeno per ora, ma il mercato è lungo e tutte le strade restano aperte. Anche la possibilità che arrivi Filip Kostic, esterno sinistro dell’Eintracht Francoforte. La Juve lo ha bloccato, trovando un accordo con il suo agente, Alessandro Lucci, ma poi non ha mai affondato il colpo. Se non si aprirà uno spiraglio per Morata la Juve potrebbe accelerare per il serbo.