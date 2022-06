Mercato Juve, quali sono le alternative a Koulibaly?

Se la Juve incassasse 120 milioni o poco meno dalla cessione di De Ligt, chi arriva? Il favorito di Allegri è Kalidou Koulibaly, contratto in scadenza con il Napoli nel giugno 2023. Alla Continassa, però, valutano anche altre piste.

Juve, le alternative a Koulibaly

Una conduce a Dortmund, dove gioca Manuel Akanji, centrale del Borussia e della Svizzera. Discreta esperienza internazionale, a maggio ha detto no al prolungamento di contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Dalla Germania assicurano: con 20-25 milioni fa le valigie. Restano sotto osservazione pure Milenkovic (Fiorentina) e Gabriel (Arsenal), mentre Badiashile (mancino classe 2001 del Monaco) piace molto in società, ma viene giudicato meno pronto da Allegri.