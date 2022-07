Mercato Juve, tutte le mosse di Cherubini

Il mercato della Juve dovrà andare oltre la coppia Di Maria-Pogba. Ma quali sono le mosse del ds Cherubini? Ne parla il Corriere dello Sport.

Mercato Juve, le mosse del ds

In attacco procede la macchina in direzione Zaniolo (Berardi e Kostic le alternative), serve il vice-Vlahovic con l’obiettivo di riaprire con l’Atletico per Morata. A centrocampo c’è il profilo di Paredes del PSG nel mirino: si cerca l’incastro magari con uno scambio, il nome di Kean resta gradito. Si farà qualcosa sulle fasce, Dragusin è chiamato a dare una risposta al Genoa per sbloccare Cambiaso. Per la destra si riaccendono i contatti con l’Udinese per Molina. La Juve è sempre al lavoro per trovare una soluzione anche su altri Arthur, Pellegrini, Rugani, Rabiot e Kean.