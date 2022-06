Mercato Juve, le quattro richieste di Allegri

Mercato Juve, la scorsa settimana è andato in scena il summit di mercato tra Max Allegri e la dirigenza della Juventus. Le richieste sono diventate quattro.

Le quattro richieste di Allegri

Un attaccante esterno, un top player a centrocampo, un difensore centrale in grado di non far rimpiangere Chiellini, il vice-Vlahovic in attaco.

Mercato Juve – Secondo il CorSport in edicola, tra i centrali, pur continuando a lavorare sui fronti che conducono a Badiashile del Monaco o Gabriel dell’Arsenal, si proverà ad accontentare la voglia di leadership espressa da Allegri: occhi aperti su Kalidou Koulibaly del Napoli, per esempio. Mentre dai viaggi a Londra di Federico Cherubini è nata nuovamente l’idea del francese Aymeric Laporte, non ritenuto incedibile dal City.

Per il ruolo di vice-Vlahovic c’è la richiesta di un uomo già pronto che possa fargli anche da spalla, non sono escluse sorprese o ritorni di fiamma. C’è troppa distanza invece con l’Atletico attorno alla valutazione di Alvaro Morata, se restasse bloccato a Madrid se ne potrà riparlare.