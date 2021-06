Mercato Juve – Non sarà un mercato funambolico. La Juventus, perlomeno, non lo ha programmato. Massimiliano Allegri considera la rosa all’altezza e ha richiesto solo alcuni ritocchi. Arriverà un centrocampista, molto probabilmente Manuel Locatelli, e un centravanti di riserva, il vice-Morata che nella scorsa stagione è mancato. Poi tutto dipenderà da Cristiano Ronaldo e dal mercato in uscita.

Mercato Juve, le idee da Euro 2020

Se CR7 dovesse andare via, allora servirebbe un attaccante di alto livello e quindi il mercato bianconero si animerebbe. E, più in generale, se arrivassero offerte economicamente interessanti per alcuni elementi della rosa, verrebbero prese seriamente in considerazione e, quindi, verrebbe anche avviata la ricerca di un sostituto. Allo stato attuale delle cose, tuttavia, i dirigenti bianconeri sono piuttosto sereni e la situazione è questa.

Detto che Szczesny non viene ceduto e vuole restare, Federico Cherubini, nuovo capo dell’area calcio bianconera, sta cercando un suo vice, dopo l’addio di Buffon, finito al Parma. In teoria la soluzione arriva da casa, dove tornerà MattiaPerin. Ma il portiere vuole l la certezza di giocare titolare almeno con una certa continuità e questo non può essere garantito dalla Juventus. Così Perin sta cercandosi una squadra (che lo acquisti a titolo definitivo, però, perché ha solo un anno di contratto e quindi non può andare in prestito), la Juventus un altro vice Szczesny. Il candidato più forte sembra essere Salvatore Sirigu, pronto alla rescissione di contratto con il Torino. Tuttavia, se Perin non dovesse accasarsi resta la prima scelta della Juventus per il ruolo di vice-Szczesny.

fonte: tuttosport.com