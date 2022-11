“Mercato Juve? Manca il denaro”, allarme per gennaio

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marcello Chirico, direttore del portale Il Bianconero.

Intervista Juve

Mercato della Juve a gennaio?

“Le intenzioni ci sarebbero, ma manca il denaro per investire. Se alcuni calciatori dovessero dire addio a gennaio, come McKennie, il club interverrà sul mercato, ma la situazione economica non è florida”

Parere sul rinvio dell’Assemblea degli Azionisti?

“Agnelli tira avanti come un treno, è convinto di spuntarla sempre. Ma attualmente vedo continue difficoltà, rinviare per due volte l’Assemblea degli Azionisti è strano per una squadra come la Juve, forse la prima volta nella storia del club. Non ho nessun contenzioso con i bianconeri, svolgo la mia professione di giornalista in modo asettico. Bisogna raccontare ciò che succede realmente. L’Assemblea è comunque prevista per il 27 dicembre, l’ultima data utile, non sarebbe coerente con la legge andare oltre”