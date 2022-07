Milenkovic Juve, in arrivo un altro colpo?

La Juventus ha perso in una sola estate il maestro dei corpo a corpo, Chiellini, e un suo possibile degno erede come De Ligt. Aveva bisogno di uno “stopper” da affiancare a Bonucci e ha scelto Bremer. Potrebbe però arrivare anche Nikola Milenkovic, come racconta Tuttosport.

Juventus su Milenkovic?

La Juventus non aggiungerà altri difensori al gruppo in partenza per gli Stati Uniti: Chivas, Barcellona e Real Madrid serviranno a vedere all’opera Federico Gatti. Potrebbe dipendere la decisione di aggiungere un altro centrale a Bonucci, Bremer, Gatti e Rugani. In quel caso la scelta potrebbe ricadere su Nikola Milenkovic , a un anno dalla scadenza con la Fiorentina, che lo valuta 15 milioni, e con il cui procuratore, Fali Ramadani , la società bianconera ha parlato anche di lui quando manifestava il proprio interesse per Koulibaly.