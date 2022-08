Juve su Milik, il Marsiglia fa il prezzo

Oggi alla Continassa si parlerà anche di Arek Milik, l’unica alternativa concreta al nazionale olandese Memphis. I vertici della Juventus si sono dati appuntamento nel pomeriggio per il summit che dovrà indicare la rotta per l’attaccante destinato a condividere con Vlahovic la responsabilità del gol. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Milik verso la Juve?

Il contatto col Marsiglia ha permesso di chiarire che il club francese ha aperto a un prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro per Milik: non va mai dimenticato, infatti, che il Napoli ha conservato un 30 per cento sulla rivendita. Ovviamente il polacco ha già dato la sua disponibilità ed è in attesa del verdetto.