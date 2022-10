La Juve va su Milinkovic-Savic, la strategia

La Juve fa sul serio per Sergej Milinkovic-Savic, l’uomo in più del centrocampo della Lazio. A gennaio i collaboratori di Andrea Agnelli proveranno ad assicurarsi il nazionale serbo con il contratto in scadenza nel 2024. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Juve su Milinkovic-Savic, la strategia

Non sarà semplice convincere Lotito a privarsi del suo giocatore di maggior qualità. C’è un patto d’onore tra il presidente, il giocatore e il suo agente Kezman: via libera se arriva una proposta di prima fascia. Il suo contratto scade tra 20 mesi abbondanti. Alla Continassa potranno attrezzarsi per presentare un’offerta che deve partire da 50 milioni per arrivare a 60 con i bonus: una base obbligata per indurre in tentazione la Lazio.