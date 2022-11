Intervistato da “Il Messaggero”, Claudio Lotito, presidente della Lazio, parla dell’interesse della Juventus nei confronti di Sergej Milinkovic-Savic.

Mercato Juve, Lotito su Milinkovic-Savic

“Gli applausi ricevuti dal serbo, da parte della tifoseria bianconera, al momento della sua uscita dal campo nel match giocato domenica scorsa allo Stadium? Non lo vendo, e non me ne frega nulla degli applausi. Contano i soldi, portino almeno 100 milioni per vederlo con la maglia della Juventus”