Morata di nuovo alla Juventus? Spunta il piano

In Italia abbiamo visto “governi ter”, figuriamoci il terzo ritorno di Alvaro Morata alla Juventus. Inizia così il focus della Gazzetta dello Sport.

Morata di nuovo alla Juventus?

Nel calciomercato occorre tessere la tela con strategia. Il centravanti spagnolo è tornato all’Atletico Madrid dopo che il club bianconero non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro e scaduto a giugno. Si sono riaperti spiragli per l’ennesimo ritorno di fiamma e ora Federico Cherubini e i suoi uomini mercato stanno approntando il piano per riconsegnarlo a Massimiliano Allegri.