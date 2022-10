Mercato Juve, nell’Udinese c’è un obiettivo: ecco chi è

A proposito di Udinese, la dirigenza della Juve ha inserito nella propria lista i gioiellini provenienti dal Friuli. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport.

Mercato Juve, ecco chi piace dell’Udinese

Le attenzioni juventine adesso si stanno indirizzando verso Sandi Lovric , centrocampista nato in Austria ma che ha scelto di rappresentare la Slovenia in Nazionale: preso a parametro zero, adesso è uno dei perni della mediana di Sottil che sta impressionando in questo avvio di stagione. La Juventus ne monitora le mosse per potersi piazzare in pole position quando ci sarà l’opportunità di lavorare sull’operazione, dunque da giugno: il centrocampista, che si ispira a Modric e unisce qualità al dinamismo, è una delle rivelazioni tra le new entry del campionato.