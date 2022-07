Un altro attaccante per la Juve? Due nomi in lista

La Juventus potrebbe muoversi sul mercato per acquistare un altro attaccante, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Nuovo attaccante per la Juve?

Allegri sarebbe felice del ritorno di Morata, che però ieri si è presentato al ritiro dell’Atletico aprendo decisamente a una permanenza a Madrid. Non è da escludere che come ultimo botto, se non Alvaro, spunti un altro attaccante per rifinire il reparto. Il nome di Kostic si è un po’ raffreddato, ma non è ancora tramontato del tutto, mentre con la Roma è sempre in piedi un dialogo (farraginoso, per ora) per Zaniolo, tra incontri, proposte e controproposte.