L’affare di Di Maria non è l’unico in chiusura a giorni in casa Juve, come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Mercato Juve, nuovo colpo in vista

Passi avanti importanti che per Andrea Cambiaso, terzino sinistro del Genoa che potrebbe diventare bianconero: pronto un quadriennale per il giocatore, mentre al Genoa dovrebbe andare il difensore Radu Dragusin più un conguaglio di 4-5 milioni di euro.