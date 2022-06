La Juve vuole 80mln dal mercato, le possibili cessioni

Obiettivo 80 milioni. La Juventus fa cassa: vendere diventa fondamentale per dare ossigeno ai conti e finanziare il mercato. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Mercato Juve, obiettivo 80 milioni

A parte De Ligt, ci sono altri giocatori che possono garantire il classico “tesoretto”. L’addio di Rabiot: il francese è valutato almeno 20 milioni. Identico valore viene dato a Nicolò Rovella. In uscita c’è Luca Pellegrini: dalla sua cessione si punta a ricavare 12 milioni. Rolando Mandragora è ad un passo dalla Fiorentina: base di intesa per 9 milioni più uno di bonus. Altre risorse? L’italo-albanese Giacomo Vrioni, la Juve lo valuta 10 milioni. Matteo Brunori che ha guidato il Palermo alla promozione in B: piace a mezza Italia e può garantire almeno 5 milioni. Come Luca Zanimacchia, per il quale la richiesta è di 3 milioni.