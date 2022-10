Mercato Juve, c’è un obiettivo in Champions League

La priorità della Juventus è quella di uscire martedì notte dal Da Luz con almeno un piede ancora in Champions, ma si parla anche di mercato come racconta la Gazzetta dello Sport.

Mercato Juve, obiettivo in Champions

Il match di Lisbona servirà al d.s. Federico Cherubini e ai dirigenti bianconeri anche per rivedere all’opera da vicino Alejandro Grimaldo, terzino sinistro in scadenza di contratto con il Benfica. Lo spagnolo non è l’unico nome nel mirino per il dopo Alex Sandro (pure lui a fine contratto). In lizza anche Pedraza del Villarreal.