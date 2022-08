Paredes alla Juve in 48 ore? C’è una speranza

Dopo la doppietta Di Maria-Pogba e la tripletta Bremer-Kostic-Milik, la Juventus è pronta a chiudere anche un colpo last minute: Leandro Paredes. Lo annuncia Tuttosport.

Paredes Juve in 48 ore?

La trattativa è in fase avanzata e, se tutto andrà secondo programmi, già in giornata arriverà la fumata bianca e domani il giocatore potrebbe essere a Torino per le visite mediche. Le mediazioni hanno lavorato anche nelle ultime ore per limare i dettagli di un affare al centro dei pensieri del direttore sportivo Federico Cherubini fin dalla primavera. Alla fine l’ex Roma e Empoli diventerà juventino in prestito con diritto di riscatto trasformabile in “obbligo” al raggiungimento di determinate condizioni.