Mercato Juve, la situazione di Perin: ecco le ipotesi

Mercato Juve – La settimana al via oggi potrebbe portare novità di rilievo non solo sul fronte Locatelli e sul futuro di Cristiano Ronaldo. Per la Juventus saranno giorni intensi per altre questioni solo apparentemente meno importanti.

Non si tratta di ulteriori nuovi acquisti, ma di conferme e rinnovi di contratto all’orizzonte. Prendete Mattia Perin: il portiere reduce da un doppio prestito al Genoa, squadra e ambiente considerati ideali, potrebbe cominciare la stagione agli ordini di Massimiliano Allegri.

Mercato Juve, la situazione Perin

Ma l’ipotesi di una ripartenza non va ancora esclusa nonostante il club bianconero non smani dal desiderio di cercare un vice di Wojciech Szczesny, convinto com’è del fatto che alla fine Perin resterà a Torino. Il nodo è legato al contratto tra l’ex rossoblù e la Juve, in scadenza nel 2022.

Il dg Federico Cherubini ritiene che qualora il giocatore intenda andar via dovrà portare una proposta adeguata per la cessione del suo cartellino a titolo definitivo. Finora, però, nessuna pretendente si è spinta fino a tanto malgrado dall’ambiente genoano e non solo si tenga una porta semiaperta.

fonte: tuttosport.com