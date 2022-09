Mercato Juve, accostato un terzino della Bundesliga

Mercato Juve? Continuano le indiscrezioni di mercato intorno al club bianconero. L’ultima arriva dalla Germania, più precisamente dalla Bild.

Mercato Juve, nuovo nome

Riguarda il terzino sinistro del Borussia Moenchengladbach, Ramy Bensebaini. L’algerino classe 1995 è in scadenza di contratto con la società tedesca e può rappresentare un’opportunità a parametro zero per luglio. Non è tesserabile a gennaio, avendo la Vecchia Signora già occupato i due slot per gli extracomunitari ad agosto con Filip Kostic e Leandro Paredes. Il profilo dell’algerino però piace e non è affatto da escludere che la Juve si muova per cercare un’intesa per l’estate.