La Juve prende un baby 10 dopo Baggio e Del Piero, chi è

Dopo Raffaello e Pinturicchio, la Juventus si appresta a scoprire anche Donatello. Il paragone con Roberto Baggio e Alex Del Piero è fatalmente prematuro per Michele Besaggio, origini venete e l’abitudine a indossare la maglia numero 10. Ne parla Tuttosport.

Chi è Michele Besaggio

20enne nato a Merlara, martedì ha svolto le visite al J Medical ed è divenuto ufficialmente un giocatore della Juventus. Un rinforzo per l’Under 23 di Brambilla: nelle ultime stagioni mezzala di qualità, inserimenti e reti (11 nello scorso campionato Primavera, 9 in quello precedente), ma anche trequartista e talvolta esterno d’attacco in un tridente. Prima ha indossato la magia del Vicenza, quindi è passato al Genoa.