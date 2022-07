Mercato Juve, proposto un difensore e chiesta una punta!

A “1 Football Club” è intervenuto Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato. Si parla di Juventus e delle mosse della presidenza Agnelli.

Mercato Juve, le mosse del club

Kostic alla Juve oppure si punterà ancora su Morata?

“La Juve, se avesse voluto, avrebbe già preso Kostic. Domani ci saranno le visite per Di Maria, dopodiché si lanceranno su Zaniolo. Se non dovessero riuscirci, potrebbero andare su Kostic. Per Morata, al momento, non ci sono presupposti. Magari a fine agosto, se il calciatore ed i bianconeri saranno ancora disponibili, si potrà fare qualcosa. L’Atletico voleva 35 milioni con sconto a 30, mentre la Juve offriva 15 più 5 di bonus, quindi, ad oggi, non ci sono i presupposti. Ieri Cherubini non ha parlato dello spagnolo, bensì di Marko Arnautovic. Non sarà semplice, però, perché il Bologna chiede 15 milioni, ritenuti troppi per un over 30 che verrebbe a fare il vice Vlahovic”

Chi è in pole per sostituire de Ligt?

“Allegri vuole Koulibaly, l’offerta è stata fatta, vedremo. Milenkovic? Ramadani lo ha proposto ai bianconeri, non viceversa. Nella scala gerarchica dei bianconeri c’è il senegalese è il primo, Gabriel dell’Arsenal il secondo, Milenkovic sarebbe un ripiego. Vedremo se il muro del Napoli reggerà. La vicenda Koulibaly, in questo momento, è aperta. Bisogna capire come andrà l’incontro tra Giuntoli e Ramadani. Se ci sarà chiusura verso l’offerta azzurra di rinnovo, potrebbe finire sul mercato”