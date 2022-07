Mercato Juve, il PSG apre alla cessione di un talento

Visione, capacità di passaggio e una dose di fantasia rendono il gioco più fluido. Ma la Juve sul mercato trova un giocatore così? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Mercato Juve, il PSG apre alla cessione

Il piano base prevede l’aggiunta di un uomo a un reparto che società e tecnico volevano profondamente rinnovare, con il solo Locatelli come intoccabile. Il profilo individuato e più ricercato è quello di Leandro Paredes, che ha voglia di ritornare in Italia, vedendo spazi ristretti al Psg. Il club potrebbe anche aprire a una cessione, ma per provare l’affondo la Juventus prima ha bisogno di cedere un elemento nel reparto.