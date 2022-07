Mercato Juve, con i soldi di De Ligt quattro colpi

I soldi che la Juventus potrebbero incassare con la cessione di De Ligt potrebbero essere riversati sul mercato, come racconta il Corriere dello Sport.

Mercato Juve, quattro colpi in vista

Ci saranno i margini per un secondo centrale top: risalgono le quotazioni di Gabriel dell’Arsenal, al vaglio le piste che portano a Badiashile e Akanji, Kimpembe e Laporte, studiando con attenzione Bremer e Koulibaly. A centrocampo la macchina per un secondo colpo si è rimessa in moto e vede in Paredes il profilo ideale. In attacco si lavora per un jolly nonostante Di Maria: la partita per Zaniolo è iniziata, le alternative non mancano da Kostic a Berardi.