Mercato Juve, Ramsey rifiuta anche il Burnley

Mercato Juve – Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.com, Aaron Ramsey ha rifiutato un’altra destinazione: si tratta del Burnley, squadra che milita in Premier League.

Mercato Juve, Ramsey rifiuta Burnley

Il centrocampista gallese non rientra da tempo nei piani della Juventus, che sta cercando in tutti i modi di cederlo già in questa sessione invernale di calciomercato, per liberare così un posto a centrocampo e soprattutto alleggerirsi del pesante ingaggio di Ramsey.

Quest’ultimo però non ha ancora accettato alcuna proposta di quelle che sono arrivate – soprattutto dalla Premier League. L’ultima, quella del Burnley, non lo ha convinto.

ramsey-juve-2021

fonte: ilbianconero.com