Retroscena Paredes, un’inglese voleva soffiarlo alla Juve!

Il primo segnale che la trattativa Paredes si stesse sbloccando è arrivato ieri intorno all’ora di pranzo, quando il tecnico Christophe Galtier aveva annunciato che non sarebbe stato inserito nella lista dei convocati per la trasferta a Tolosa. Come racconta la Gazzetta, c’è un retroscena di mercato che coinvolge la Juventus.

Retroscena Paredes, inserimento Arsenal

Mentre a Torino aumentava l’ottimismo, ecco l’inserimento del terzo incomodo. Nella trattativa provava a inserirsi anche l’Arsenal. I londinesi si sono ritrovati così a sondare il mercato dei centrocampisti negli ultimi giorni di mercato. Uno dei nomi individuati era Paredes: prima ancora che potesse nascere una trattativa, il centrocampista aveva ribadito alle parti la volontà di trasferirsi soltanto alla Juve.