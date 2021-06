Mercato Juve, richiesta in Serie A per Demiral

Mercato Juve – Fase intricata di calciomercato per la Juventus. La società bianconera è impegnata ad affondare il colpo per Locatelli e, nel frattempo, si guarda in giro per dare nelle mani di Allegri una rosa fin da subito competitiva.

Mercato Juve, la richiesta per Demiral

Contemporaneamente, i dirigenti lavorano per tagliare gli esuberi e produrre le plusvalenze necessarie a sostenere il bilancio.

In questo senso, secondo quanto riporta Sky Sport, la Juve avrebbe ricevuto una prima richiesta d’informazioni per uno dei calciatori ritenuto sacrificabile: Merih Demiral.

A mostrare interesse sarebbe stata la Roma, ma la Juventus al momento chiede 40 milioni, cifra giudicata spropositata dai giallorossi.

