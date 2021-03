Mercato Juve – Il mercato dipende da Cristiano Ronaldo. Il suo futuro non può che condizionare il presente e i prossimi mesi della Juventus, tra possibile permanenza e quell’addio che potrebbe aprire molte strade sul calciomercato. Ecco perché ci sono due vie ben precise, soprattutto a tema attaccanti, per cui il casting è ancora aperto.

Mercato Juve, tutti i nomi in ballo per l’attacco

CON RONALDO – Se la Juve confermerà Ronaldo e i suoi 31 milioni netti a stagione, spiega Tuttosport, allora arriverà sicuramente il prolungamento del prestito di Alvaro Morata (altri 10 milioni da versare nelle casse dell’Atletico Madrid e riscatto il prossimo anno) e un attaccante forte ma con uno stipendio sostenibile, come Arkadiusz Milik. Sta facendo bene all’OM ed è un colpo low cost per l’attacco.

SENZA RONALDO – E se CR7 andasse via? Ci sono Real Madrid e Manchester United, oltre al Psg, su di lui. E la Juve valuta un sostituto. Il nome principale è quello di Mauro Icardi, centravanti del Paris Saint-Germain, chiuso da Moise Kean (altro pallino di Pirlo, di proprietà dell’Everton e sul quale il Psg non ha diritto di riscatto).

L’alternativa arriverebbe svincolato, quindi a zero, ma ha un ingaggio davvero importante: si tratta di Sergio Aguero, che si svincolerà dal City in estate, su di lui c’è anche il Barcellona. Con Ronaldo il suo ingaggio non sarebbe sostenibile, senza invece tutto diverso. Con il nome di Paul Pogba come altro possibile grande colpo.

