Mercato Juve, da Allegri è arrivato un segnale

Nella chiacchierata con Andrea Barzagli su Dazn l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri sostiene che uno dei metodi per inseguire la vittoria è avere giocatori molto bravi, il che può essere inteso anche come messaggio per il mercato.

Mercato Juve, il segnale di Allegri

«Sì, potremmo vedere una Juve con due esterni». Se non sono indizi di mercato… sì che lo sono e Allegri non è abituato a parlare a caso, come racconta Tuttosport:

Ha bisogno che in rosa vengano innestati rinforzi di qualità per tornare a sollevare Coppe, ovvero calciatori top nei ruoli oggettivamente più carenti. Va via Chiellini? Dentro un centrale di livello, se possibile. Dal centrocampo non arrivano gol? Che arrivi una mezzala abile a inserirsi, dribblare, segnare. Dusan Vlahovic non le può giocare tutte e non c’è in rosa un bomber di scorta? In giro esisteranno profili interessanti, dalla struttura fisica importante e imponente, e con l’appeal juventino in grado di dire la sua.