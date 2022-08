Tuttosport bacchetta la Juve: serve questo colpo qui!

La verità è che mentre decidono se prendere Milik o Depay (o un altro attaccante), forse i dirigenti della Juventus dovrebbero affrettarsi a ingaggiare Paredes. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport.

La Juve necessita di un centrocampista

Ammesso e non concesso che l’argentino sia il playmaker di cui la squadra ha disperatamente bisogno, naturalmente. Perché la fatica con cui i bianconeri costruiscono, anzi cercano di costruire, è un urlo che non può restare inascoltato. Il problema, acuito dall’assenza di Bonucci, è che quando la palla ristagna, a quindici metri dalla linea di centrocampo, mossa da passaggi orizzontali fra difensori, si ha la sensazione che, quella palla, non arriverà mai a Vlahovic. Per carità, senza nessuno che si muove là davanti o che tenta di liberarsi fra le linee, probabilmente faticherebbe anche Pirlo a inventare qualcosa. E questo è più un problema di Allegri che di Arrivabene e Cherubini.