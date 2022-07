Sfida di mercato Juve-Milan per un minorenne!

Tommaso Mancini è alto 1,90, il Milan ha messo gli occhi su di lui, come pure la Juventus e l’Empoli: tra dieci giorni diventerà maggiorenne e molto probabilmente deciderà di lasciare il Vicenza. ne parla la Gazzetta dello Sport.

Sfida Juve-Milan per un 17enne

Centravanti di peso e di sostanza – più di 70 gol con le giovanili biancorosse –, Mancini nell’ultima stagione ha giocato 15 partite tra Serie B e Coppa Italia, alternandosi tra club e Nazionali giovanili. Nel 2020: Renzo Rosso, patron del Lanerossi, raccontò che già allora «lo volevano in tanti in Italia, ma pure Liverpool, Chelsea fino alle due di Manchester». Più il Borussia Dortmund. La valutazione si aggira sui 3 milioni di euro, il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe aiutare una tra Milan, Juve ed Empoli a spuntare un prezzo più basso.